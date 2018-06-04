СБУ: "Детектор лжи" подтвердил, что Савченко готовила переворот

Психологическая экспертиза с применением полиграфа ("детектора лжи") позволила украинским спецслужбам прийти к выводу о том, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя, планируя совершить теракт и осуществить вооруженный захват власти на Украине. Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, которое ссылается на показания полиграфа, в попытке осуществить задуманное подозреваемая "подыскивала и перевозила оружие", "обсуждала с сообщниками… четкий план убийства руководителей" страны и намеревалась "совершить теракт в Правительственном квартале и в здании Верховной Рады".

Сестра подозреваемой Вера Савченко обвинила СБУ во лжи, комментируя в эфире телеканала "112 Украина" результаты тестирования Надежды Савченко на полиграфе. По словам Веры Савченко, адвокаты ее сестры пришли к выводу, что вопросы носили тенденциозный обвинительный характер и что силовики отказались приобщать к тесту на детекторе вопрос от защиты.

Надежда Савченко получила звание героя Украины и была избрана в Верховную Раду, находясь в заключении в России, где ее обвинили в преступлениях во время войны в Донбассе. Она была обменяна на пленных россиян. В марте нынешнего года она была арестована по подозрению в подготовке семи уголовных преступлений с целью государственного переворота. По данным следствия, она намеревалась обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.