В Германии раскритиковали посла США за интервью Breitbart

Немецкие политики обрушились с критикой на нового американского посла в Германии после его слов о том, что он намерен оказать содействие силам, нацеленным на подрыв политического истеблишмента в Европе.

Менее чем через месяц после своего назначения Ричард Гренелл сделал соответствующее заявление в интервью ультраправому изданию Breitbart: "Я совершенно точно намерен усилить консерваторов по всей Европе", — сказал он, подчеркнув, что "политика левых провалилась". Гренелл говорил, в частности, о миграционном кризисе.

Как пишет газета The Guardian, министерство иностранных дел Германии потребовало от Гренелла "объяснить, что он имел в виду", в то время как немецкие политики обвинили его в нарушении дипломатического протокола.

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Метин Хакверди выразил разочарование тем, что посол, назначенный Дональдом Трампом, "занимается партийной политикой". "Как член СДПГ, левой партии, хранящей наследие совместной с американцами борьбы против нацистов и коммунистов, я испытываю раздражение, когда слышу от посла Гренела заявление о нашей якобы провальной политике", — цитирует его издание.

В беседе с Breitbart Гренелл отказался поддержать право-популистскую партию «Альтернатива для Германии», однако выразил восхищение австрийским канцлером Себастьяном Курцом, чья консервативная Австрийская народная партия правит в коалиции совместно с ультраправой Партией свободы. "Себастьян Курц — рок-звезда. Я его большой фанат", — признался посол.