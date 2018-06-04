Трамп заявил, что "имеет право помиловать самого себя"

Президент США Дональд Трамп 4 июня заявил, что у него есть "абсолютное право на помилование самого себя" по итогам расследования возможного сговора между людьми его команды и Россией в ходе президентской кампании 2016 года. Вместе с тем Трамп снова настаивал на своей невиновности. "Как заявили многочисленные юристы, у меня есть абсолютное право на помилование самого себя, но зачем мне это делать, когда я не сделал ничего плохого?" - написал Трамп в твиттере.

Специальный прокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследует вопрос о том, вмешивалась ли Россия в избирательную кампанию и имели ли место какие-либо контакты между российскими официальными лицами и членами предвыборной команды Трампа, и препятствовал ли он правосудию. Ранее Трамп заявил, что назначение Мюллера стало нарушением Конституции США.

​"Назначение Специального прокурора полностью НЕКОНСТИТУЦИОННО! Несмотря на это, мы продолжаем играть в игру, потому что я, в отличие от демократов, ничего не совершил!" - написал Трамп в твиттере.

3 июня один из адвокатов президента США Руди Джулиани заявил, что президент "вероятно" имеет право простить себя. Однако Джулиани предупредил, что такой жест будет иметь "жесткие" политические последствия.

В январе адвокаты Трампа утверждали в письме Мюллеру, что Трамп "может, если он пожелает, прекратить расследование или даже применить свою власть, чтобы помиловать самого себя, если он того пожелает". Трамп неоднократно отрицал какой-либо свой сговор с Россией, в то время как правительство РФ отрицало какое-либо вмешательство в американские выборы.