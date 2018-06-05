В Екатеринбурге сотни жителей останутся без газа из-за ЧМ по футболу

В Екатеринбурге жильцы 12 домов на месяц останутся без газоснабжения в связи с проведением в городе матчей чемпионата мира по футболу.

Как пишут местные СМИ, объявления об отключении подачи газа развесили в подъездах домов. В них говорится, что решение об этом принято на основании указа президента Путина об усиленных мерах безопасности во время ЧМ-2018. В частности, о том, что на территориях, где будет проводиться турнир, должны быть приостановлены опасные производства.

Жильцы домов возмущены и заявляют, то жилой комплекс, где собираются отключить газ, находится далеко от Центрального стадиона. В руководстве жилищного кооператива пояснили, что в дома подается газ высокого давления. Запрет на его подачу пришел из Ростехнадзора, и они вынуждены его выполнять.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ранее российские предприниматели уже предупреждали, что повышенные меры безопасности, могут осложнить доставку грузов, в том числе продовольствия в города, где будут проходить матчи мирового первенства. Кроме того, это может привести к остановке некоторых производств, в частности, автомобильной промышленности.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.