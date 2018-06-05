В Новокузнецке задержаны организаторы митинга против Тулеева

В Новокузнецке 5 июня задержаны активисты Владимир Горенков и Сергей Шереметьев, которые был организаторами митинга против бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщил юрист Дмитрий Миропольцев. Он связал задержание с тем, что активисты не выплатили штраф.
По словам Миропольцева, подошел срок, в который активисты должны были оплатить штраф в 10 тысяч рублей. После административного задержания судья выносит решение, он может удвоить штраф или назначить до 15 суток. "Думаю, что по ним она (судья) персонально вынесет сутки", – сказал Миропольцев.
По данным портала "Тайга.инфо", сами Горенков и Шереметьев связывают задержание с тем, что сегодня в городе началась выставка "Уголь России и майнинг", на которую приглашено много иностранных гостей.
20 апреля областной суд Кемерова отменил решение суда первой инстанции, разрешившего активистам провести митинг против экс-главы Кузбасса Амана Тулеева, спикера областного совета депутатов.
17 февраля Горенков вместе с единомышленниками перекрыл дорогу к одному из угольных предприятий области. Так жители протестовали против роста числа угольных разрезов. После этого полицейские выписали два штрафа за одну и ту же акцию.
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