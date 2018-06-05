Школу Уссурийска проверят из-за грамоты с гербом Украины

В одной из школ Уссурийска пройдут проверки после того, как ученику выдали грамоту с гербом Украины. Местные СМИ пишут, что речь идет о школе номер 30, а видеозапись с рассказом про грамоту появилась в закрытом аккаунте в Инстаграме.

Российские информационные агентства сообщают, что проверку проведет не только руководство самой школы, но и городское управление образования и молодежной политики. Это, вероятно, произойдет после экзаменов.

Директор школы утверждает, что одна из учительниц скачала документ в интернете и распечатала, так как ей не хватило заготовленных для учеников грамот.