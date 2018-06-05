Машинисты Тбилисского метро решили "бастовать до конца"

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе ночных переговоров не сумел убедить сотрудников столичного метрополитена прекратить забастовку и приступить к работе. Бастующие по прежнему требуют повышения зарплаты и не намерены идти на компромисс, несмотря на сложнейшее положение, в котором оказались горожане из-за полной остановки главного городского транспорта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе

В ночь на вторник, мэр столицы Грузии, бывший защитник ФК "Милан" Каха Каладзе провёл два раунда переговоров с руководителями забастовки водителей Тбилисского метрополитена и представителями профсоюзов. Они требуют повышения зарплаты на 45 процентов. Суд запретил водителям бастовать "в рабочее время", но такая формулировка вызвало всеобщее недоумение и стачка всё-таки началась утром в понедельник.



Мэр назвал требование бастующих "шантажом" и отказался повышать им зарплату почти наполовину сославшись на то, что водители метро сегодня получают больше, чем врачи, учителя и патрульные полицейские. В ответ профсоюз водителей напомнил о чрезвычайной вредности для здоровья работы под землёй.

Остановка метрополитена привела к коллапсу транспортной системы Тбилиси: мэрия вывела на городские улицы дополнительные автобусы, причём проезд в них сейчас бесплатный, но они не справляются с потоком пассажиров. Как следствие, люди опаздывают на работу и не могут отвезти детей в школы или детские сады. Тем не менее, водители заявляют, что первая в истории страны забастовка сотрудников метрополитена будет продолжатся до полного удовлетовения их требований.