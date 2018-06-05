Нетаньяху пообещал не позволить Ирану создать атомную бомбу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что не был удивлен намерением Ирана увеличить обогащение урана и подтвердил своё обещание предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
"Два дня назад аятолла Хаменеи, лидер Ирана, заявил, что его намерение состоит в том, чтобы уничтожить Государство Израиль. Вчера он сказал, что сделает это путем неограниченного обогащения урана, чтобы создать арсенал ядерных бомб", - отметил Нетаньяху в видео-заявление на Twitter.
"Мы не удивлены, мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - сказал Нетаньяху, который находится во Франции в рамках поездки по странам Европы, которая направлена на то, чтобы убедить европейские страны следовать примеру Вашингтона и отказаться от ядерного соглашения с Тегераном, заключенного в 2015 году.
Хаменеи, высший лидер Ирана, заявил в понедельник, что приказал подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение развалится после выхода из него США и поклялся никогда не вводить ограничения на программу баллистических ракет Тегерана.
Европейские страны пытаются сохранить соглашение, которое они считают крайне важным для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.
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