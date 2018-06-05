Рейтер: США представят на встрече НАТО новый план сдерживания России

Соединенные Штаты оказывают давление на европейских союзников, чтобы усилить боевые возможности НАТО для сдерживания возможного нападения России. Министр обороны США Джим Мэттис будет добиваться широкого согласия по плану повышения боеготовности в четверг на встрече министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе. Эта встреча министров станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами. Об этом сообщили агентству Рейтер четыре официальных лица и дипломаты США и НАТО.

План потребует, чтобы у НАТО было 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Однако в предложении не обсуждаются конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии.

Размер батальонов варьируется в зависимости от страны НАТО, от 600 до 1000 солдат.

"У нас есть противник (Россия), который может быстро войти в страны Балтии и Польшу в результате наземного нападения", - заявил высокопоставленный дипломат НАТО, который был проинформирован о планах США. "Мы не можем себе позволить роскошь отводить месяцы для мобилизации", - сказал дипломат, заявив, что план США называется 30-30-30-30.

Один из официальных лиц США сообщил, что инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует стратегии национальной обороны Пентагона "2018 год", которая обвиняет Москву в попытке "разрушить Организацию Североатлантического договора".