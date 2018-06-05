СМИ: СБУ не оглашала список 47 возможных жертв спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) не передавала в средства массовой информации список из 47 украинских журналистов, блогеров и политологов, которых наряду с журналистом Аркадием Бабченко, как утверждается, планировали убить российские спецслужбы. Об этом изданию "Украинские новости" заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Ранее во вторник украинское издание Strana.ua со ссылкой на СБУ опубликовало фотокопию списка лиц, которым якобы грозит опасность.

Гитлянская заявила "Украинским новостям", что список является тайной следствия. Опубликованную украинскими СМИ фотокопию списка она не смогла прокомментировать, заявив, что с ним не знакома.

На официальном сайте СБУ информации о списке нет.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации.

Украинские спецслужбы заявляют, что к покушению на Бабченко причастны люди, связанные с российскими спецслужбами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг причастность Москвы к подготовке убийства журналиста.

Спецоперация с инсценировкой убийства Бабченко вызвала критику международных журналистских организаций.

