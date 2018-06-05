КС отказался принимать жалобы на аресты на митингах

Конституционный суд России отказался принимать жалобы активистов Андрея Пивоварова, Николая Артеменко и Андрея Жексимбаева на аресты во время проведения несанкционированных митингов. Об этом сообщает агентство РБК.
Суд пояснил, что статья административного кодекса о нарушении порядка проведения публичного мероприятия не может ущемлять права граждан. В постановлении суда говорится, что отсутствие мер принуждения со стороны властей может осложнить охрану прав и свобод человека в стране.
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