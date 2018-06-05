Освобождение сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство" войсками коалиции во главе с США летом прошлого года привело к гибели сотен мирных граждан. Об этом говорится в новом докладе правозащитной организации Amnesty International.

Amnesty International отмечает, что в результате ударов коалиции жители густонаселённых районов оказались в ловушке. Были разрушены дома и инфраструктура города. При этом военные позволили террористам "Исламского государства" безнаказанно уйти из города, отмечается в докладе.

По информации правозащитников, 90 процентов всех ударов по Ракке нанесли американские войска. За оставшуюся часть операции отвечали Великобритания и Франция. В докладе подчёркивается, что атаки коалиции были непропорциональными и избирательными.

Amnesty International подчёркивает, что в отношении действий коалиции не ведётся ни одного расследования и призывает начать дело о нарушении международного права и убийстве мирных жителей. Кроме того, правозащитники считают необходимым выплатить пострадавшим жителям Ракки компенсации.

Составители доклада побывали в Ракке в феврале 2018 года. Они посетили 42 района, пострадавшие от бомбардировок, и опросили более 100 свидетелей, выживших после военной операции. Организация также проанализировала спутниковые снимки и изучила другие общедоступные материалы.

Террористическая группировка "Исламское государство" в 2013 году захватила Ракку. Силы коалиции, ведущие борьбу джихадистами, начали наступление на город в середине 2017 года. 17 октября 2017 года город был освобожден силами сирийской демократической оппозиции. Около четырех тысяч человек, включая боевиков "Исламского государства" и членов их семей, покинули город по соглашению с местными властями и командованием коалиции. По данным ООН, в ходе военной операции в городе были разрушены около 80 процентов домов.

Коалиция ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

