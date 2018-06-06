Мэр Новосибирска попросил Путина помочь достроить метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина, выделить деньги на строительство метро в городе. Видеозапись размещена на странице мэра в Фейсбуке и приурочена к "прямой линии с Путиным".

В обращении Локоть заявил, что в Новосибирске работают 13 станций метро, последняя из которых была введена в строй в 2010 году. С тех пор, по словам мэра, строительство фактически заморозили из-за недостатка средств. Локоть попросил о финансовой поддержке, чтобы достроить еще три станции. Сделать это за счет бюджетов города и области невозможно, - отметил мэр Новосибирска.

Второй проблемой Локоть назвал расселение из "ветхого и аварийного жилья". В Новосибирске 200 таких зданий. Чтобы расселить их, городу не хватает около четырех миллиардов рублей, - добавил мэр Новосибирска.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" назначена на 7 июня. Впервые за десять лет гостей в студии не будет. Путин ответит только на вопросы телезрителей.Их поступило уже более одного миллиона и прием продолжится до окончания программы.