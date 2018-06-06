Reuters: США разрабатывают секретную программу для поиска ядерного оружия

Министерство обороны США разрабатывает секретную компьютерную программу, которая в автоматическом режиме будет выявлять подготовку пусков ядерных ракет и наблюдать за передвижением мобильных пусковых установок по всему миру. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских военных чиновников.

В попытке обнаружить признаки активности, направленной на перемещение и применение ядерного оружия, создаваемый искусственный интеллект сможет самостоятельно анализировать спутниковые и иные данные со скоростью и точностью, недоступные для людей. В результате руководство США получит больше времени для подготовки защиты от потенциальной ракетной атаки. Среди прочего, особое беспокойство Вашингтона вызывают северокорейские мобильные ракетные платформы, которые могут быть спрятаны в туннелях, лесах и пещерах.

В настоящее время прототип компьютерной системы по наблюдению за ракетными пусковыми установками уже проходит испытания. Оценивая сложность задач, которые предстоит решать программе, бывший заместитель главы Минобороны США Боб Трейд отметил, что машина должна будет "искать иголку в стоге сена".

Как стало известно, администрация президента Дональда Трампа предложила более чем втрое увеличить финансирование разработки: согласно заявлениям официальных лиц и бюджетным документам, в следующем году только на одно из направлений этого проекта будет потрачено до 83 миллионов долларов. Такое решение свидетельствует о том, что США со всей серьезностью реагируют на "все более агрессивную в военном отношении Россию" и повышение ядерной угрозы со стороны Пхеньяна, подчеркивает Reuters.

Несколько месяцев назад Пентагон официально приступил к созданию малых атомных боезарядов, которые, по замыслу американских военных, позволят эффективнее сдерживать противников в локальном ядерном конфликте. Вашингтон объявил о таких мерах после того, как заявил о наличии у России ракет средней дальности, способных нести небольшие ядерные боеголовки.