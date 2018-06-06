В Красноярске активист штаба Навального арестован на 9 суток

В Красноярске суд приговорил задержанного 5 июня сотрудника штаба Навального Даниила Маркелова к девяти суткам административного ареста за организацию акции "Он нам не царь".​

По информации активистов, полицейские Маркелова избили при задержании. О его аресте сообщил координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов. "Избитому полицией вчера при задержании сотруднику штаба в Красноярске после ночи в отделе дали 9 суток за месячной давности митинг", - написал он в твиттере.

По информации координатора штаба Навального в Красноярске Яны Герасимовой, Маркелова задержали у здания штаба, силой потащили в машину и избили. При этом документы были только у одного из сотрудников полиции.

На акции 5 мая, прошедшей под лозунгом "Он нам не царь", ОМОН в Красноярске задержал десятки людей. 8 мая вышли на свободу задержанные за организацию несогласованного митинга сотрудники штаба Навального. Марию Маковозову и Яну Герасимову суд приговорил к трем суткам административного ареста.

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