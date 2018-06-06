Минобороны России выплатит 300 тысяч рублей отцу погибшего солдата

Суд в Чите отклонил аппеляционную жалобу Министерства обороны России и утвердил постановление о выплате 300 тысяч рублей Петру Беспрозванных, чей сын покончил с собой в одной из воинских частей. Об этом сообщает адвокат Беспрозванных Роман Сукачев.

Отец погибшего требовал от оборонного ведомства компенсацию в два миллиона рублей.

По информации следствия, в июне 2016 года рядовой Павел Беспрозванных пытался покончить с собой в одной из войсковых частей после того, как столкнулся с "неприятной психотравмирующей ситуацией". Начальник медицинской службы Игорь Павлов, который доставил солдата в госпиталь, якобы знал причины произошедшего, однако скрыл их, чтобы не предавать огласке и избежать "возможных негативных последствий для командования". 8 июля того же года Беспрозванных совершил суицид в в здании армейского госпиталя.

Павлова осудили и запретили занимать руководящие должности в армейских структурах в течение 4 лет.