Президент Чехии повторно назначил премьером Андрея Бабиша

Президент Чехии Милош Земан повторно назначил премьер-министром страны лидера популистского движения ANO ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша. Торжественная церемония прошла в Пражском граде.

Бабиш должен сформировать кабинет министров до 17 июня. К этому дню закончится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии, с которой ANO планирует создать коалицию. Социал-демократы рассчитывают на пять мест из 15 в новом чешском правительстве, включая пост министра иностранных дел. До 10 июля Бабиш должен обратиться в парламент за вотумом доверия для своего кабинета.

Движение ANO во главе с Бабишем стало победителем на парламентских выборах в октябре 2017 года, однако не получило абсолютного большинства голосов. В январе парламент Чехии отказал в вотуме доверия правительству, которое сформировал Бабиш. Однако президент Чехии заявил, что поручит лидеру ANO вновь сформировать кабинет.

Андрей Бабиш – крупный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса. Полиция подозревает его в мошенничестве при получении субсидии от Евросоюза в размере двух миллионов евро. Факт нарушений подтвердило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. Бабиш все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными.

5 июня в Праге и других городах Чехии прошли антиправительственные демонстрации. По словам организаторов акции протеста в Праге, петицию за отстранение Бабиша от должности подписали 250 тысяч человек.