Киев предложил Москве обменять 23 россиян на осуждённых в РФ украинцев

Украинские власти предложили Москве обменять 23 задержанных российских гражданина украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах, которых Киев считает политическими заключенными. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Она подвергла жёсткой критике российские инстанции, обвинив их в нежелании решать проблему россиян, задержанных Украиной в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее на этой неделе Геращенко объявила, что Киев не признаёт судебные приговоры Москвы в отношении осуждённых по политическим мотивам украинцев. "Позаботьтесь о 23 россиянах, которых уже 2 месяца мы готовы передать России, чтобы освободить наших", — заявила Геращенко, потребовав "немедленного освобождения Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка" и других украинских граждан.

Во вторник петербургский ПЕН-Клуб попросил президента России Владимира Путина "спасти" украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Он объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить на свободу осуждённых в России украинских политзаключённых.