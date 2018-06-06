Сооснователь Google представил новый летательный аппарат

Сооснователь Google Ларри Пейдж продемонстрировал новый летательный аппарат Flyer. Разработчиком устройства является стартап Kitty Hawk, который создал и поддерживает Пейдж.

Flyer похож на большой дрон. Его поднимают вверх десять независимых двигателей. Аккумулятора хватает на полет до 20 минут на высоте от одного до трех метров. Flyer может развивать скорость 30 километров в час. Садится он на воду. Рассчитано устройство на одного человека. Стоимость устройства и информация о начале продаж пока не раскрываются.

Ранее генеральный директор Kitty Hawk Себастьян Трун в интервью американскому телеканалу CNBC сообщил, что новый летательный аппарат может быть введен в коммерческое использование в течение пяти лет.

Ранее Kitty Hawk презентовала двухместный электросамолет Cora. Его испытания проходят в Новой Зеладии.