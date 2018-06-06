В Одессе умерла режиссер Кира Муратова. Ей было 83 года. Об этом сообщает издание Buro 27/7 со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко. О смерти режиссера со ссылкой на источники пишет также "Новое время".

Муратова родилась в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала работать режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер дебютировала в 1962 году с короткометражным фильмом "У крутого яра".

Снятые в конце 60-х – начале 70-х годов фильмы "Короткие встречи" и "Долгие проводы" вышли в широкий прокат только в 80-е, во времена перестройки.

В 1990 году картина Муратовой "Астенический синдром" получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" (2009) и "Вечное возвращение. Кастинг" (2012).

Последние годы Муратова жила и работала в Одессе.