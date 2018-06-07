ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать в Ростове-на-Дону на фестивале болельщиков чемпионата мира (ЧМ-2018). Об этом сообщила сама Чичерина, опубликовав в своем фейсбуке фотографию письма ФИФА.

В письме говорится, что на футбольных мероприятиях под эгидой ФИФА запрещено касаться политических, военных и религиозных тем. "Эта певица ассоциируется с военной темой, даже если не будет исполнять песни о войне на фестивале".Международная федерация озабочена возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА из-за выступления Чичериной на военные темы. В частности, в письме дана ссылка на клип песни "На передовой", которую певица посвятила "защитникам Донбасса".

Представитель Юлии Чичериной Олег Гененфельд подтвердил РБК подлинность документа. В ФИФА ситуацию пока не прокомментировали.

У Чичериной есть несколько песен о конфликте на востоке Украины, она не раз выступала с концертами в Донбассе. В 2015 год Служба безопасности Украины объявила её в розыск. В 2017 году ей выдали паспорт "ЛНР".

В Ростове-на-Дону пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу и матч 1/8 финала кубка.