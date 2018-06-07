Владимир Путин пока задерживается и за него говорит его пресс-секретарь

Показательных мер в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным ожидать не стоит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин зрит в корень, он не сторонник показательных мер. Он никогда этим не занимается", - сказал Д.Песков в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК), отвечая на вопрос, стоит ли ожидать показательных мер в ходе "прямой линии" в четверг.

"Он решает проблемы, причем он предпочитает их решать системным образом", - отметил пресс-секретарь.

Д.Песков рассказал, что, возможно, президент будет не только отвечать на вопросы, но и давать конкретные поручения.

По его словам, после передачи волонтеры продолжат группировать поступившие вопросы по темам, чтобы затем с ними ознакомились губернаторы и министры.

Д.Песков добавил, что при необходимости в ходе программы президент будет выходить на связь с губернаторами. "Если у президента будет такое желание, он сможет попросить того или иного главу региона вывести на связь", - сказал он.