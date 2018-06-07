Президент России добрался до студии, "Прямая линия" начинается
Владимир Путин пока задерживается и за него говорит его пресс-секретарь
Показательных мер в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным ожидать не стоит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин зрит в корень, он не сторонник показательных мер. Он никогда этим не занимается", - сказал Д.Песков в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК), отвечая на вопрос, стоит ли ожидать показательных мер в ходе "прямой линии" в четверг.
"Он решает проблемы, причем он предпочитает их решать системным образом", - отметил пресс-секретарь.
Д.Песков рассказал, что, возможно, президент будет не только отвечать на вопросы, но и давать конкретные поручения.
По его словам, после передачи волонтеры продолжат группировать поступившие вопросы по темам, чтобы затем с ними ознакомились губернаторы и министры.
Д.Песков добавил, что при необходимости в ходе программы президент будет выходить на связь с губернаторами. "Если у президента будет такое желание, он сможет попросить того или иного главу региона вывести на связь", - сказал он.
Матери девушек, обвиняемых в свержении конституционного строя, обратились к Владимиру Путину
Матери 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, арестованных по делу экстремистского сообщества «Новое величие», записали видеообращение на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину. В видео, опубликованном YouTube-канале Sotavision, имена женщин не указаны.
«Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что она выступала против вас <…> Неужели у вас нет других врагов, кроме моей дочери?» — сказала одна из матерей.
Родительницы утверждают, что их дочерей беспочвенно обвиняют в уголовном преступлении, хотя экстремистское движение создали и возглавляли внедренные сотрудники спецслужб. «Весь экстремизм, в котором обвиняют мою дочь, содержится только в тех документах, которые подготовили и задержали сотрудники», — заявила участница ролика. Женщины называют силовиков «провокаторами», которые «манипулировали детьми». По словам родительниц, сотрудники спецслужб на собственные деньги арендовали помещение для встреч сообщества, сами написали устав «Нового величия» и раздали всем участникам организации роли, «чтобы подвести их под статью».
На момент ареста Анне Павликовой было 17 лет, она работает санитаром в ветеринарной клинике, Мария Дубовик учится на ветеринара в академии. По словам родительниц, девушки познакомились минувшей осенью на ветеринарной конференции. Обе были арестованы 15 марта во время обысков у участников движения.
Количество обращений граждан в адрес президента РФ Владимира Путина за час до начала прямой линии стремительно приближается к двум миллионам.
По информации организаторов программы, которая выйдет в прямой эфир в полдень четверга, по состоянию на 11:00 утра, главе государства уже задано свыше 1 миллиона 890 тысяч вопросов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество вопросов поступает в колл-центр, который собирает телефонные звонки: туда обратилось более миллиона граждан. Более 400 тысяч россиян отправили свои вопросы в виде SMS. Свыше 52 тысяч обращений поступили через социальные сети, 217 тысяч вопросов - на сайт программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Как правило, пик звонков - несколько тысяч в минуту - приходится на время прямого эфира.
Рекордное количество обращений главе государства - свыше 3,2 миллиона - поступило к концу прямой линии в 2015 году.
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