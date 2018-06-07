Швею из Казани обвинили в незаконном копировании символа ЧМ-2018

В Казани в отношении местной швеи завели уголовное дело о незаконном изготовлении игрушек в виде волка Забиваки – символа Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Ирина Зингарова утверждает, что сделать игрушки ее попросил сотрудник полиции, который таким образом сфабриковал дело о незаконном использовании символики ФИФА.

Зингарова рассказала порталу "Idel.Реалии", что в апреле, после того как она выложила в соцсети фото сделанной ею куклы, с ней связался некто Эльдар Гайнуллин. Он предложил за 70 тысяч рублей изготовить на заказ три игрушки, максимально похожие на Забиваку. При этом он требовал, чтобы на волке была футболка с логотипом "FIFA".

По словам Ирины Зингаравой, позднее Гайнуллин пришел к ней в мастерскую еще с четырьмя мужчинам и представился майором полиции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли игрушки, переписали купюры, а самой швее заломали руки.

После майских праздников Зингаровой сообщили о возбужденном в отношении нее уголовном деле. Ущерб от ее действий оценили в 378 тысяч рублей. Статья предусматривает крупные штрафы и обязательные работы.