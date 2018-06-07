СМИ: юрист Трампа вступал в переписку с российским тяжелоатлетом

Команда специального прокурора Роберта Мюллера изучает переписку личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна с российским тяжелоатлетом, бывшим призером Олимпийских игр Дмитрием Клоковым, и роль дочери президента Иванки Трамп в организации этой переписки. Об этом пишет сайт Buzzfeed со ссылкой на информированные источники.

Как утверждается, осенью 2015 года, когда Трамп уже вступил в борьбу за избрание президентом, Иванка Трамп попросила Коэна связаться с Клоковым и обсудить с ним строительство небоскреба Trump Tower в Москве. Юрист Дональда Трампа обменялся с российским спортсменом несколькими письмами по электронной почте, а также по крайней мере один раз говорил по телефону. Как утверждается в статье Buzzfeed, авторы которой ознакомились с перепиской, Клоков, в частности, утверждал, что может устроить личную встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Коэн, однако, отказался от его услуг и прервал переписку - что, как утверждается, вызвало недовольство со стороны Иванки Трамп.

Представитель дочери Трампа сказал журналистам, что она незнакома с Клоковым и просто переслала полученный от него мэйл с предложением сотрудничества Коэну. Клоков заявил, что не занимается политикой и не вступал в переписку с представителями Трампа. Коэн от комментариев отказался.

Buzzfeed подчеркивает, что неясно, действительно ли Клоков мог организовать встречу Трампа с Путиным, или просто блефовал. Ранее серебряный призер Олимпиады 2008 года не упоминался в числе лиц, близких к российскому президенту.

Сайт Buzzfeed в январе прошлого года первым опубликовал так называемое "досье на Трампа" - неподтвержденную информацию о якобы имевших место контактах будущего президента США с Россией. ФБР утвержает, что это "досье" не лежит в основе расследования российского вмешательства в выборы, которое ведет Роберт Мюллер и которое Трамп называет "охотой на ведьм".