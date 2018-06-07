Серая зона. Реакции соцсетей на прямую линию Путина

Первая прямая линия Путина с момента его очередного вступления в должность президента - и шестнадцатая с тех пор, как он пришел к власти - прошла в принципиально новом формате. В студию на этот раз не стали звать гостей, объяснив это тем, что так у жителей регионов будет больше времени на общение с Путиным.
Бояре, кстати, тоже присутствовали - по видеосвязи.
От нового устройства прямой линии осталось отчетливое впечатление, что Путин просто использовал все возможные способы сократить время своего присутствия в эфире: ответы на вопросы то переадресовывались губернаторам и министрам, то прерывались длинными видеорепортажами с мест, от которых должно было создаваться впечатление "обсуждения острых тем".
Собственно говоря, вы присутствуете на обычном расширенном заседании президента с членами правительства в Кремле. Так примерно оно и происходит, только без мониторов, и по средам, а не в четверг
Надеюсь, после всего этого бессмысленного шоу кто-то догадается перемножить зарплаты министров, губернаторов и глав госкорпораций на количество тупо просиженных ими в ожидании высочайшего вызова часов.
Впечатляющая получится сумма. (И это единственный результат «прямой линии»).
Мне кажется кажется, что организаторы этого формата Прямой линии перемудрили. Стало много серее
Но будем наблюдать
Технологий и прославлений все больше. Формат все унылее и унылее. Селекторное совещание со страной в студии "на троих". Шел .....надцатый год "прямых линий"
Селектор.
С внешними включениями.
Помню как в году 1993-94м проводил подобные ТВ-программы. Например с тогдашним мэром Самары, будущим вице-премьером России, Олегом Сысуевым.
Народ звонил тысячами. Затопления, крыши, невыплаты зарплат, дороги, дороговизна бензина...
Мэр отвечал. Замы перезванивали и отчитывались об исправлении ошибок в прямом эфире. Разговор на 2-3 часа.
Да, сегодня появились блогеры.
Да, сегодня можно вывести в прямой видео-эфир зама или пома.
Но суть прежняя. Видео-акция онлайн управления государством.
Информативно. Познавательно. Мобилизующе. Но традиционно.
Впрочем, задачи изобрести новые формы и смыслы не стоят.
Так было 25 лет назад. Так будет и через 25 лет.
Проблема цен на бензин, кстати, тоже...
Неудобным оказался первый же вопрос.
Пока Путин отвечал ("Мы движемся в сторону белой зоны!"), в Сети заинтересовались другими цветовыми комбинациями. Не было ли здесь намека?
Сразу после этого президента спросили о новом составе правительства - точнее, о том, почему он оказался недостаточно новым.
О правительстве: "Необходимо было оставить тех, кто готовил решения о прорывном развитии".
Вот пускай и прорываются. #ТВперлы
Многие, как выяснилось, не считают разумным назначение на новые посты Рогозина и Мутко, причем в ответе Путина оба этих чиновника едва не слились в одного. О Рогозине он в итоге сказал, что тот будет управлять не в одиночку, а в команде, а Мутко похвалил за достижения на предыдущем посту.
Волнует граждан и вопрос, будут ли повышать налоги. Путин заявил, что на решение новых задач нужно еще 8 триллионов рублей, а для того, чтобы их получить, потребуется "настройка налоговой системы" - то есть в повышении можно не сомневаться. Плоскую шкалу НДФЛ президент, впрочем, пообещал не трогать.
Еще один насущный вопрос - почему продолжают расти цены на бензин.
Путину даже показали мем про него самого и "Ладу-Калину" - но, как выяснилось, в несколько отцензурированном виде.
"Мы 18 марта сделали такой выбор, вся страна за вас проголосовала, а рост цен не можете остановить! - говорит мужик.
"Я с вами согласен!" - отвечает Путин. И причина - плохое регулирование, оказывается. Но наше оптимальное правительство уже сделало маневр.
А потом министр Новак говорит, что рост цен остановлен!
То есть, вопрос - почему растут? А ответ - так уже остановлен! Класс!
Интересно, задавшего вопрос мужика этот жалкий лепет удовлетворил? Он понял, что цены и дальше будут расти?
Дальше последовало то, что должно было быть вопросом про развитие футбола в связи с приближающимся чемпионатом мира, но стало потоком лести в адрес Путина со стороны тренера российской сборной.
какой он тренер - скоро узнаем, а какой лакей - уже увидели и услышали
Пользователи соцсетей спросили, будет ли президент объявлять традиционную амнистию при вступлении в должность. "Не знаю такой традиции", - ответил Путин. "По закону амнистию объявляет не президент, а парламент".
После этого президент с облегчением переключился на тему геополитики: один из ведущих объявил, что в этом году на прямую линию стали присылать больше вопросов на тему отношений России с Западом, причем в них "много досады". Кто-то поставил вопрос ребром: "Будет ли третья мировая война?" В ответ Путин вспомнил цитату о том, что каким бы оружием ни велась третья мировая, в четвертой человечество будет воевать уже камнями и палками.
Вопрос: Будет ли III мировая война?
ВВП цитирует Эйнштейна. Эрудитъ!
Включил Путина как раз на на том месте, где народ живо интересовался, когда же...ексиль-моксиль... будет наконец третья мировая? Видимо, есть мечта, чтобы нас завоевали.
Ну что, только час продержался Путин на более-менее народных темах. А потом ему подвели его любимую геополитическую лошадку, он на нее сел и поскакал!
Это ж не цены на бензин и не 150 000 за перелет в одну сторону по России, это весело и интересно!
Только он поговорил про это с подачи одного ведущего, как второй продолжил геополитическую тему.
А потом еще контрольная СМС про третью мировую.
Такое ощущение, что сам он уже и про это не особо хочет говорить, но журналисты понимают, что если ему зачитывать реальные вопросы с мест, то будет еще хуже.
Когда задали вопрос про санкции и изоляцию России Владимир Владимирович аж засиял. Совсем разные люди отвечают на этот вопрос и на предыдущий о проблемах Дальнего Востока.
Социология показывает, что внешней политикой люди интересуются все меньше. Клейменов утверждает, что вопросов по этому поводу от телезрителей приходит все больше.
Ничего общего между телаудиторией и реальными людьми скоро совсем не останется.
Героем дня стал писатель и депутат Сергей Шаргунов, задавший вопрос о процессах по 282-й статье, по которой людей сажают за лайки и репосты. Нельзя ли как-то приостановить тех, кто "закатывает" чужие мнения? Путин согласился с Шаргуновым, но не без оговорок.
Писатель Сергей Шаргунов затронул давно наболевшую тему о набившей оскомину 282 статье и многочисленным преследованиям за мыслепреступления. Напоминаем, что сама статья априори абсурдна и маразматична, следовательно должна быть отменена.
Герой это прямой линии определился. Это писатель Сергей Шаргунов.
Обилие внешней повестки безумно раздражает, причем явно не только меня, но и авторов сообщений, выводимых фоном о том, когда Россия займется Россией, на фоне обманутых дольщиков, стоящих на коленях и прочего
Еще один писатель, чей видеозвонок вывели в прямой эфир - Захар Прилепин: он высказал опасение, что украинская армия может воспользоваться ЧМ-2018, чтобы "начать активные наступательные действия в Донбассе".
Писательский день сегодня. Прилепин, представившийся офицером армии ДНР, задал вопрос о возможном наступлении украинской армии на Донбассе во время чемпионата мира по футболу. Путин пообещал в этом случае "катастрофические последствия для украинской государственности в целом". В общем, честно предупредил о возможной реакции. #ПрямаяЛиния
Шаргунов и Прилепин вопросы задали. Пелевин и Сорокин еще не задали.
А у Прилепина совсем чердак потек, бедняга. Молодой был.
Отвечая на вопрос Прилепина, Путин увлекся и описал политическое устройство Украины так, что многим почудилось, будто речь идет о другой стране.
На этом тема Украины не исчерпалась: зрителям показали видеорепортаж о беженцах из Донецкой и Луганской областей, которые поселились под Ростовом-на-Дону и испытывают трудности, поскольку у них нет российского гражданства. Путин пообещал упростить процедуру выдачи гражданства тем, кто "считает себя частью русского мира", а чуть позже пообщался в эфире еще с одной гражданкой Украины с такой же просьбой.
"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом".
Он неспособен понять, что между двумя частями этой фразы есть непримиримое противоречие. #ТВперлы
Кстати о Сирии. Один из зрителей спросил, когда оттуда будут полностью выведены российские войска. В ответ Путин в который раз заявил, что в Сирии военные приобретают "уникальный опыт", намного более ценный, чем на любых учениях.
Ведущая: к Сирии приковано наше внимание, так как там наш контингент! (Э, его же вывели!)
Зритель, тем не менее, спрашивает: "Когда его выведут?"
Путин: "Ну, война - это отличная тренировка для армии. Эээ, то есть, это благородная задача! У нас там две базы, обеспечивают наши интересы. Пока это выгодно, будут там".
Короче, никогда не выведут. И, разумеется, 125-й по счету вывод войск был, конечно, фейком.
В отчаянной попытке осовременить формат режиссеры прямой линии решили подключить к шоу популярных видеоблогеров - и поручили тем задать, наверное, самые странные вопросы из всех, что прозвучали в ходе четырехчасовой трансляции. Интересную оговорку сделал ведущий, который, представляя модную молодежь, назвал ее "фолловеров" - подписчиков - "следователями".
Ребята-видеоблогеры, которые следят за прямой линией, действительно обратились к своим следователям, - сказал телевизор. Ну, логично.
В первую очередь блогеры спросили о самом насущном - правда ли, что в России скоро закроют Instagram и Youtube? На это Путин пообещал, что ничего не будет закрывать - хотя с Telegram придется все же разбираться отдельно.
Коллективная Катя Клэп 2.0 интересуется закрытием соцсетей.
Путин: Вопросы безопасности в первую очередь. Но спецслужбы должны бить врага на его территории.
"Развлекательный блогер" Артем Хохоликов спросил, будет ли у России своя криптовалюта. Отвечая на этот вопрос, Путин проявил куда большую осведомленность с темой, чем "представитель прогрессивной молодежи". Еще один юноша задал вопрос про электрокары.
Всю молодежь волнует криптовалюта. О темпора, о морес! В наше время молодежь волновали совсем другие вопросы. #прямаялиния
Да, ребята, все-таки приятно, что мы админы телеграм-каналы, а не блогеры дрожащие и в большинстве своем имеем другую работу. Как показала нынешняя прямая линия, быть блогером нынче не просто стыдно — позорно.
Ведь задавать вопросы про инсту, крипту и электрокары, когда люди на коленях просят вселить их в новые дома или открыть больницу — либо верх цинизма, либо существование в розовом манямирке, где все проблемы решены, не понятно только нужен туалет для третьего блогерского пола или еще нет.
А вообще помню, что в середине нулевых была мода на людей из ЖЖ. Если политик хотел показать себя современным, шел встречаться с ЖЖистами. Сейчас это инстаграмщики и ютуберы. Выступают они при этом в некоей постыдной роли глупых маленьких детей, которые типа модные, которые задают глупые вопросы от типа продвинутой аудитории и дают возможность собеседнику казаться одновременно и продвинутым, и мудрым. Обсуждать это всерьез нет смысла, согласились исполнять детские партии - ну ок, такой выбор.
Интересно, что в ходе этой прямой линии Путин впервые за все время подобных выступлений не вспомнил ни одного сомнительного анекдота. В ответ на вопрос, приходилось ли ему смеяться над собой, он заявил, что делает это часто (кстати, многие отметили, что мему с "Ладой-Калиной" президент даже не улыбнулся).
Ответ Путина на вопрос "Лучшая шутка, которую вы слышали за последнее время?" и вовсе выглядел примерно так: "Одно популярное издание в Германии написало, что Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с идеей, что мы повлияли на выборы президента США, получается, что он нам за это подарил Европу. Очень смешно!"
Пользователям Сети лучшей шуткой показался другой ответ президента.
Понравился многим и ответ на вопрос "Чем нужно пожертвовать, чтобы быть президентом?"
Многие, впрочем, ничего зажигательного от прямой линии не ждали с самого начала.
Слушал я Путина, слушал и заснул. Честь герою, который навеет человечеству сон золотой. Или хотя бы усыпит одного политолога.
Не смотрел, но осуждаю. Это я про очередной бенефис Путина.
Любому Петросяну однажды надо выйти на пенсию. А этот мало того, что опоздал, так ещё и несмешной.
P.S. А про надои же было?
Тема сельского хозяйства, кстати, была затронута только однажды - когда Путин передал вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву вопрос, почему мясо коровы называют говядиной, на который министр не смог ответить.
Интереснее всего оказалось следить за вопросами, всплывающими внизу экрана - зрители присылали их по СМС.
Под конец Путин ответил по меньшей мере на один важный вопрос: рассматривается ли возможность обменять украинского режиссера Олега Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского (ответ отрицательный).
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