Серая зона. Реакции соцсетей на прямую линию Путина

Первая прямая линия Путина с момента его очередного вступления в должность президента - и шестнадцатая с тех пор, как он пришел к власти - прошла в принципиально новом формате. В студию на этот раз не стали звать гостей, объяснив это тем, что так у жителей регионов будет больше времени на общение с Путиным.

Бояре, кстати, тоже присутствовали - по видеосвязи.

От нового устройства прямой линии осталось отчетливое впечатление, что Путин просто использовал все возможные способы сократить время своего присутствия в эфире: ответы на вопросы то переадресовывались губернаторам и министрам, то прерывались длинными видеорепортажами с мест, от которых должно было создаваться впечатление "обсуждения острых тем".

Пул N3

Собственно говоря, вы присутствуете на обычном расширенном заседании президента с членами правительства в Кремле. Так примерно оно и происходит, только без мониторов, и по средам, а не в четверг

Леонид Волков

Надеюсь, после всего этого бессмысленного шоу кто-то догадается перемножить зарплаты министров, губернаторов и глав госкорпораций на количество тупо просиженных ими в ожидании высочайшего вызова часов.

Впечатляющая получится сумма. (И это единственный результат «прямой линии»).

Алексей Венедиктов

Мне кажется кажется, что организаторы этого формата Прямой линии перемудрили. Стало много серее

Но будем наблюдать

Anna Kachkaeva

Технологий и прославлений все больше. Формат все унылее и унылее. Селекторное совещание со страной в студии "на троих". Шел .....надцатый год "прямых линий"

Андрей Колядин

Селектор.

С внешними включениями.

Помню как в году 1993-94м проводил подобные ТВ-программы. Например с тогдашним мэром Самары, будущим вице-премьером России, Олегом Сысуевым.

Народ звонил тысячами. Затопления, крыши, невыплаты зарплат, дороги, дороговизна бензина...

Мэр отвечал. Замы перезванивали и отчитывались об исправлении ошибок в прямом эфире. Разговор на 2-3 часа.

Да, сегодня появились блогеры.

Да, сегодня можно вывести в прямой видео-эфир зама или пома.

Но суть прежняя. Видео-акция онлайн управления государством.

Информативно. Познавательно. Мобилизующе. Но традиционно.

Впрочем, задачи изобрести новые формы и смыслы не стоят.

Так было 25 лет назад. Так будет и через 25 лет.

Проблема цен на бензин, кстати, тоже...

Неудобным оказался первый же вопрос.

Пока Путин отвечал ("Мы движемся в сторону белой зоны!"), в Сети заинтересовались другими цветовыми комбинациями. Не было ли здесь намека?

Сразу после этого президента спросили о новом составе правительства - точнее, о том, почему он оказался недостаточно новым.

Nikolai Rudensky

О правительстве: "Необходимо было оставить тех, кто готовил решения о прорывном развитии".

Вот пускай и прорываются. #ТВперлы

Многие, как выяснилось, не считают разумным назначение на новые посты Рогозина и Мутко, причем в ответе Путина оба этих чиновника едва не слились в одного. О Рогозине он в итоге сказал, что тот будет управлять не в одиночку, а в команде, а Мутко похвалил за достижения на предыдущем посту.

Волнует граждан и вопрос, будут ли повышать налоги. Путин заявил, что на решение новых задач нужно еще 8 триллионов рублей, а для того, чтобы их получить, потребуется "настройка налоговой системы" - то есть в повышении можно не сомневаться. Плоскую шкалу НДФЛ президент, впрочем, пообещал не трогать.

Еще один насущный вопрос - почему продолжают расти цены на бензин.

Путину даже показали мем про него самого и "Ладу-Калину" - но, как выяснилось, в несколько отцензурированном виде.

Fyodor Krasheninnikov

"Мы 18 марта сделали такой выбор, вся страна за вас проголосовала, а рост цен не можете остановить! - говорит мужик.

"Я с вами согласен!" - отвечает Путин. И причина - плохое регулирование, оказывается. Но наше оптимальное правительство уже сделало маневр.

А потом министр Новак говорит, что рост цен остановлен!

То есть, вопрос - почему растут? А ответ - так уже остановлен! Класс!

Интересно, задавшего вопрос мужика этот жалкий лепет удовлетворил? Он понял, что цены и дальше будут расти?

Дальше последовало то, что должно было быть вопросом про развитие футбола в связи с приближающимся чемпионатом мира, но стало потоком лести в адрес Путина со стороны тренера российской сборной.

Григорий Пасько

какой он тренер - скоро узнаем, а какой лакей - уже увидели и услышали

Пользователи соцсетей спросили, будет ли президент объявлять традиционную амнистию при вступлении в должность. "Не знаю такой традиции", - ответил Путин. "По закону амнистию объявляет не президент, а парламент".

После этого президент с облегчением переключился на тему геополитики: один из ведущих объявил, что в этом году на прямую линию стали присылать больше вопросов на тему отношений России с Западом, причем в них "много досады". Кто-то поставил вопрос ребром: "Будет ли третья мировая война?" В ответ Путин вспомнил цитату о том, что каким бы оружием ни велась третья мировая, в четвертой человечество будет воевать уже камнями и палками.

Александр Фельдман

Вопрос: Будет ли III мировая война?

ВВП цитирует Эйнштейна. Эрудитъ!

Serg Mitrofanov

Включил Путина как раз на на том месте, где народ живо интересовался, когда же...ексиль-моксиль... будет наконец третья мировая? Видимо, есть мечта, чтобы нас завоевали.

Fyodor Krasheninnikov

Ну что, только час продержался Путин на более-менее народных темах. А потом ему подвели его любимую геополитическую лошадку, он на нее сел и поскакал!

Это ж не цены на бензин и не 150 000 за перелет в одну сторону по России, это весело и интересно!

Только он поговорил про это с подачи одного ведущего, как второй продолжил геополитическую тему.

А потом еще контрольная СМС про третью мировую.

Такое ощущение, что сам он уже и про это не особо хочет говорить, но журналисты понимают, что если ему зачитывать реальные вопросы с мест, то будет еще хуже.

Кирилл Шулика

Когда задали вопрос про санкции и изоляцию России Владимир Владимирович аж засиял. Совсем разные люди отвечают на этот вопрос и на предыдущий о проблемах Дальнего Востока.

Abbas Gallyamov

Социология показывает, что внешней политикой люди интересуются все меньше. Клейменов утверждает, что вопросов по этому поводу от телезрителей приходит все больше.

Ничего общего между телаудиторией и реальными людьми скоро совсем не останется.

Героем дня стал писатель и депутат Сергей Шаргунов, задавший вопрос о процессах по 282-й статье, по которой людей сажают ​за лайки и репосты. Нельзя ли как-то приостановить тех, кто "закатывает" чужие мнения? Путин согласился с Шаргуновым, но не без оговорок.

Солнечный шторм

Писатель Сергей Шаргунов затронул давно наболевшую тему о набившей оскомину 282 статье и многочисленным преследованиям за мыслепреступления. Напоминаем, что сама статья априори абсурдна и маразматична, следовательно должна быть отменена.

Ekaterina Vinokurova

Герой это прямой линии определился. Это писатель Сергей Шаргунов.

Обилие внешней повестки безумно раздражает, причем явно не только меня, но и авторов сообщений, выводимых фоном о том, когда Россия займется Россией, на фоне обманутых дольщиков, стоящих на коленях и прочего

Еще один писатель, чей видеозвонок вывели в прямой эфир - Захар Прилепин: он высказал опасение, что украинская армия может воспользоваться ЧМ-2018, чтобы "начать активные наступательные действия в Донбассе".

Politburo 2.0

Писательский день сегодня. Прилепин, представившийся офицером армии ДНР, задал вопрос о возможном наступлении украинской армии на Донбассе во время чемпионата мира по футболу. Путин пообещал в этом случае "катастрофические последствия для украинской государственности в целом". В общем, честно предупредил о возможной реакции. #ПрямаяЛиния

Максим Кононенко

Шаргунов и Прилепин вопросы задали. Пелевин и Сорокин еще не задали.

Кристина Потупчик

А у Прилепина совсем чердак потек, бедняга. Молодой был.

Отвечая на вопрос Прилепина, Путин увлекся и описал политическое устройство Украины так, что многим почудилось, будто речь идет о другой стране.

На этом тема Украины не исчерпалась: зрителям показали видеорепортаж о беженцах из Донецкой и Луганской областей, которые поселились под Ростовом-на-Дону и испытывают трудности, поскольку у них нет российского гражданства. Путин пообещал упростить процедуру выдачи гражданства тем, кто "считает себя частью русского мира", а чуть позже пообщался в эфире еще с одной гражданкой Украины с такой же просьбой.

Nikolai Rudensky

"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом".

Он неспособен понять, что между двумя частями этой фразы есть непримиримое противоречие. #ТВперлы

Кстати о Сирии. Один из зрителей спросил, когда оттуда будут полностью выведены российские войска. В ответ Путин в который раз заявил, что в Сирии военные приобретают "уникальный опыт", намного более ценный, чем на любых учениях.

Иван Яковина

Ведущая: к Сирии приковано наше внимание, так как там наш контингент! (Э, его же вывели!)

Зритель, тем не менее, спрашивает: "Когда его выведут?"

Путин: "Ну, война - это отличная тренировка для армии. Эээ, то есть, это благородная задача! У нас там две базы, обеспечивают наши интересы. Пока это выгодно, будут там".

Короче, никогда не выведут. И, разумеется, 125-й по счету вывод войск был, конечно, фейком.

В отчаянной попытке осовременить формат режиссеры прямой линии решили подключить к шоу популярных видеоблогеров - и поручили тем задать, наверное, самые странные вопросы из всех, что прозвучали в ходе четырехчасовой трансляции. Интересную оговорку сделал ведущий, который, представляя модную молодежь, назвал ее "фолловеров" - подписчиков - "следователями".

Иван Давыдов

Ребята-видеоблогеры, которые следят за прямой линией, действительно обратились к своим следователям, - сказал телевизор. Ну, логично.

В первую очередь блогеры спросили о самом насущном - правда ли, что в России скоро закроют Instagram и Youtube? На это Путин пообещал, что ничего не будет закрывать - хотя с Telegram придется все же разбираться отдельно.

Александр Фельдман

Коллективная Катя Клэп 2.0 интересуется закрытием соцсетей.

Путин: Вопросы безопасности в первую очередь. Но спецслужбы должны бить врага на его территории.

"Развлекательный блогер" Артем Хохоликов спросил, будет ли у России своя криптовалюта. Отвечая на этот вопрос, Путин проявил куда большую осведомленность с темой, чем "представитель прогрессивной молодежи". Еще один юноша задал вопрос про электрокары.

Konstantin Kalachev

Всю молодежь волнует криптовалюта. О темпора, о морес! В наше время молодежь волновали совсем другие вопросы. #прямаялиния

Красный Сион

Да, ребята, все-таки приятно, что мы админы телеграм-каналы, а не блогеры дрожащие и в большинстве своем имеем другую работу. Как показала нынешняя прямая линия, быть блогером нынче не просто стыдно — позорно.



Ведь задавать вопросы про инсту, крипту и электрокары, когда люди на коленях просят вселить их в новые дома или открыть больницу — либо верх цинизма, либо существование в розовом манямирке, где все проблемы решены, не понятно только нужен туалет для третьего блогерского пола или еще нет.

Екатерина Винокурова

А вообще помню, что в середине нулевых была мода на людей из ЖЖ. Если политик хотел показать себя современным, шел встречаться с ЖЖистами. Сейчас это инстаграмщики и ютуберы. Выступают они при этом в некоей постыдной роли глупых маленьких детей, которые типа модные, которые задают глупые вопросы от типа продвинутой аудитории и дают возможность собеседнику казаться одновременно и продвинутым, и мудрым. Обсуждать это всерьез нет смысла, согласились исполнять детские партии - ну ок, такой выбор.

Интересно, что в ходе этой прямой линии Путин впервые за все время подобных выступлений не вспомнил ни одного сомнительного анекдота. В ответ на вопрос, приходилось ли ему смеяться над собой, он заявил, что делает это часто (кстати, многие отметили, что мему с "Ладой-Калиной" президент даже не улыбнулся).

Ответ Путина на вопрос "Лучшая шутка, которую вы слышали за последнее время?" и вовсе выглядел примерно так: "Одно популярное издание в Германии написало, что Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с идеей, что мы повлияли на выборы президента США, получается, что он нам за это подарил Европу. Очень смешно!"

Пользователям Сети лучшей шуткой показался другой ответ президента.

Понравился многим и ответ на вопрос "Чем нужно пожертвовать, чтобы быть президентом?"

Многие, впрочем, ничего зажигательного от прямой линии не ждали с самого начала.

Константин Калачев

Слушал я Путина, слушал и заснул. Честь герою, который навеет человечеству сон золотой. Или хотя бы усыпит одного политолога.

Дмитрий Гудков

Не смотрел, но осуждаю. Это я про очередной бенефис Путина.

Любому Петросяну однажды надо выйти на пенсию. А этот мало того, что опоздал, так ещё и несмешной.

P.S. А про надои же было?

Тема сельского хозяйства, кстати, была затронута только однажды - когда Путин передал вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву вопрос, почему мясо коровы называют говядиной, на который министр не смог ответить.

Интереснее всего оказалось следить за вопросами, всплывающими внизу экрана - зрители присылали их по СМС.

Под конец Путин ответил по меньшей мере на один важный вопрос: рассматривается ли возможность обменять украинского режиссера Олега Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского (ответ отрицательный).