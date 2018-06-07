Нижегородцу присудили 70 тыс. руб. за сломанный в полиции позвоночник

Суд в Нижнем Новгороде взыскал с МВД России 70 тысяч рублей в пользу Александра Дмитриева, которому в 2011 году двое полицейских сломали позвоночник. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

Юрист правозащитной организации Сергей Бабинец заявил, что защита обжалует решение, так как сумма компенсации значительно ниже двух миллионов рублей, которые требовал истец. Она также не соответствует практике Европейского суда по правам человека.

Александра Дмитриева задержали в марте 2011 года по подозрению в краже, которую, как выяснилось позже, он не совершал. Полицейские Алексей Соколов и Вадим Волков, по словам Дмитриева, под пытками вынудили его написать явку с повинной и оговорить своего знакомого. Дмитриев рассказал, что к нему применяли пытку "конверт" – заворачивали руки за спиной, надевали наручники, связывали ноги ремнем, продевали через руки и ноги веревку и стягивали ее сзади. В результате у задержанного диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

В 2014 году полицейских Соколова и Волкова признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Однако они обжаловали приговор и добились пересмотра дела. В марте 2017 года суд в Нижнем Новгороде вновь признал их виновными и приговорил к пяти годам колонии общего режима.