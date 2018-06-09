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Культ личности

Разговаривая с богом. Народный артист СССР Владимир Минин. Эфир в 18:05

Дирижер Владимир Минин. 1995 год.

Леонид Велехов беседует с народным артистом СССР Владимиром Мининым

В новом выпуске "Культа личности" создатель и руководитель всемирно известного Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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