Разговаривая с богом. Народный артист СССР Владимир Минин. Эфир в 18:05

В новом выпуске "Культа личности" создатель и руководитель всемирно известного Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
Леонид Велехов беседует с народным артистом СССР Владимиром Мининым
В новом выпуске "Культа личности" создатель и руководитель всемирно известного Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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