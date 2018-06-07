Путин предложил ОНФ рассмотреть применение статьи об экстремизме

Президент России Владимир Путин предложит Общероссийскому народному фронту (ОНФ) рассмотреть проблему применения в российских судах статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос писателя Сергея Шаргунова. Тот привел в качестве примера дело Инициативной группы по подготовке референдума "За ответственную власть", по которому осудили журналиста Александра Соколова.

По мнению Шаргунова, если дословно воспринимать статью об экстремизме, по ней можно было бы осудить русских писателей XIX и XX веков, которых преподают в школах. Применение статьи в России порой доходит "до маразма", заявил писатель.

Путин ответил, что необходимо "определиться с понятиями" и, возможно, привлечь для этого Верховный суд. При этом глава государства заявил о необходимости "поставить заслон" пропаганде подростковых суицидов и фашизма.

Президент в ходе прямой линии также ответил на вопрос видеоблогеров о возможной блокировке в России популярной соцсети Instagram и хостинга YouTube. По словам президента, власти будут искать другие способы борьбы с преступниками, которые пользуются соцсетями.