Путин обещает Киеву последствия за "провокации" во время ЧМ-2018

Владимир Путин пригрозил "тяжелыми последствиями для украинской государственности в целом" в случае, если в дни проведения чемпионата мира по футболу Киев начнет активное наступление на территории, подконтрольные пророссийским сепаратистам.

Отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина, воюющего на стороне сепаратистов в Донбассе, Путин выразил надежду, что "до таких провокаций дело не дойдет".

Глава государства также обвинил действующее украинское руководство в неспособности решить проблему Донбасса. Он сказал, что Россия заинтересована в выполнении Минских соглашений, но предположил, что Украина не желает их выполнять.

При этом Владимир Путин назвал россиян и украинцев "братскими народами" и заявил, что у них "общее будущее". Так он начал ответ на вопрос беженцев из Луганска и Донецка об их статусе в Ростовской области. Президент добавил, что выступает за либерализацию получения российского гражданства.