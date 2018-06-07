В Якутске прошел митинг в защиту якутского языка

7 июня на окраине Якутска состоялся митинг в котором приняли участие около 150 человек. Они потребовали от федеральных и республиканских властей отказаться от поправок в федеральный закон "Об образовании", которые, по мнению организаторов, значительно уменьшат объемы преподавания якутского языка в школах.

Как сообщает сайт "Сибирь.Реалии", митинг длился около двух часов, организаторы особо отметили, что изначально просили у властей место для проведения в центре, однако согласовали им только окраину города.

На митинге была принята резолюция, в которой говорится о том, что намеренное навязывание "добровольности" изучения государственного языка "на основании письменных заявлений родителей" вносит хаос и неразбериху в организацию учебного процесса, подрывает базисные основы межнациональных отношений родителей и учащихся и общества в целом, выхолащивает конституционное право республик на полноценное функционирование своих государственных языков, лишает возможности учить родной язык десяткам тысяч детей саха, вынужденных учиться в классах с русским языком обучения".

Организатор акции Феликс Антонов рассказал "Сибирь.Реалиям", что надеется быть услышанным депутатами республиканского и федерального уровней: "У нас всего два простых требования, которые, по сути, сводятся к одному – не допустить размывания якутского языка в республике. Все неравнодушные люди, которые пришли на митинг единогласно проголосовали за нашу резолюцию. Теперь очередь за депутатами".

Заседание Государственного собрания республики, на котором будут обсуждаться поправки в федеральный закон, состоится 8 июня.

По официальной статистике, на сегодняшний день 96,1 % якутского населения республики владеет родным языком, 90 % свободно владеет русским. Массовое обучение якутскому языку в республике началось в 1922 году. Сегодня в 419 школах обучение ведется на родном языке, на якутский язык переведены учебники, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам.​