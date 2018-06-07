ЕС разрешил европейским компаниям обходить санкции США против Ирана

Еврокомиссия 6 июня объявила о принятии мер, которые позволят европейским компаниям игнорировать санкции США против Тегерана. Разработанный ведомством так называемый Блокирующий статут призван "защитить интересы компаний из ЕС, инвестирующих в Иран". Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Статут позволяет компаниям ЕС не соблюдать экстерриториальные американские санкции и получать компенсацию вызванных ими убытков, сказано в материалах Еврокомиссии. Среди других шагов, планируемых Евросоюзом, – открытие в Иране Европейского инвестиционного банка, который сможет самостоятельно решать, поддерживать ли те или иные иранские проекты.

Если упомянутый нормативный акт не встретит возражений со стороны Европейского парламента и Совета Европы, он вступит в силу не позднее первых дней августа, когда начнут действовать ограничительные меры Вашингтона. В то же время в заявлении подчеркивается, что Европейский союз по-прежнему "стремится поддерживать сотрудничество с Соединенными Штатами, которые остаются ключевым партнером и союзником" для ЕС.

Ожидается, что в ближайшие выходные член Европейской комиссии, ответственный за вопросы энергетики, Ариас Каньете посетит Тегеран, чтобы заверить власти страны в стремлении к дальнейшему сотрудничеству.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из так называемой "иранской ядерной сделки", которую американский лидер называет "ужасной", и заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. Евросоюз категорически отказался разрывать соглашение с Ираном и присоединяться к санкционному режиму, выразив готовность оспорить во Всемирной торговой организации любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб европейским компаниям. На этой неделе стало известно о том, что Иран возобновил обогащение урана. Госдепартамент США 5 июня призвал иранские власти остановить этот процесс, а также прекратить заниматься обработкой плутония.