Журналисты Би-би-си заявили о слежке за собой в Нижнем Новгороде

Журналисты британской телерадиовещательной корпорации, приехавшие в Нижний Новгород для съемок репортажа о подготовке города к чемпионату мира по футболу, рассказали о слежке за собой со стороны неизвестных лиц.

Об этом в репортаже Би-би-си, опубликованном на сайте компании 7 июня, говорит московский корреспондент корпорации Сара Рейнсфорд. По ее словам, за съемочной группой Би-би-си в течение всего времени пребывания в Нижнем Новгороде неотступно следовали от 1 до 3 машин.

Рейнсфорд в числе прочего посетила нижегородский штаб сторонников Алексея Навального. Она утверждает, что информацию о передвижениях съемочной группы из неизвестных источников получили также местные журналисты: они караулили ее членов у входа в штаб. В репортаже показано, как после окончания встречи Рейнсфорд с активистами штаба к британской журналистке подходит женщина, снимающая происходящее на телефон, и спрашивает ее по имени о впечатлениях от Нижнего Новгорода и стадиона, построенного в городе к чемпионату мира.

По словам Сары Рейнсфорд, слежка за съемочной группой Би-би-си продолжилась и на следующий день, когда журналисты приехали снимать сюжет в местный футбольный клуб и на квартиру, в которой в Горьком с 1980 по 1986 год жил в ссылке академик Сахаров.

Как сообщается в аннотации к репортажу Би-би-си, Министерство иностранных дел России пообещало представителям корпорации изучить информацию о слежке за журналистами.

В Нижнем Новгороде на чемпионате мира сыграют сборные Швеции, Южной Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии, Коста-Рики. Здесь также состоится один из матчей 1/8 финала и один четвертьфинал.