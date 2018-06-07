Эммануэль Макрон назвал недопустимыми торговые войны с США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговые войны с Соединёнными Штатами недопустимы, и от них пострадают, в том числе, и сами США. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Макрона, из сложившейся ситуации необходимо искать выход. Президент Франции заявил, что Трамп не опасается изоляции, но подобная тактика нанесёт урон экономике и репутации США. Макрон также назвал введение Вашингтоном новых пошлин на европейские сталь и алюминий контрпродуктивным.

Лидеры стран "Большой семёрки" 8 и 9 июня проведут встречу в канадской провинции Квебек. На ней президент Франции и премьер Канады намерены убедить Дональда Трампа "вернуться к нормальным торговым отношениям". Об этом они заявили на совместной встрече в четверг 7 июня.

31 мая Соединенные Штаты объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составляет 25 процентов, а алюминия – 10 процентов. В Брюсселе политику США назвали "протекционизмом". Евросоюз намерен объявить об ответных мерах до 20 июня. В частности, ЕС может ввести новые сборы на американские джинсы, некоторые сорта виски, арахисовую пасту и мотоциклы.

