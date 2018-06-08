В России по секретному приказу уничтожают данные узников ГУЛАГа

Российские власти на основании секретного приказа от 2014 года уничтожают архивные документы с информацией о репрессированных в СССР. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмодиректора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

По его словам, пытавшиеся выяснить судьбу родственников заявители получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных.

Исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управленииМВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом "для служебного пользования". В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведкии другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить "до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста". В связи с чем принят такой приказ, и почему он носит секретный характер, в МВД не пояснили.

Директор музея истории ГУЛАГа обратился к главе СПЧ с просьбой разобраться в проблеме. Михаил Федотов пообещал помочь. По его словам, сохранение архивных материалов "принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории".