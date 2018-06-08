WSJ: Путин хочет встретиться с Трампом в Вене

Президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Австрию обратился к канцлеру этой страны Себастьяну Курцу с просьбой содействовать в организации встречи президентов России и США в Вене летом этого года.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в европейской дипломатии. По данным издания, Курц обещал Путину передать его просьбу Дональду Трампу.

Как пишет Wall Street Journal, в Белом доме сейчас размышляют над предложением Путина. Представитель Совета национальной безопасности США сообщил российским агентствам, что Трамп и Путин ранее уже обсуждали возможность личной встречи, но на данный момент Вашингтону "нечего объявить на этот счет".

О возможной встрече президенты России и США говорили по телефону в марте этого года, однако с тех пор никаких практических шагов по ее подготовке предпринято не было.

Австрия - нейтральное государство, где нередко организуются различные международные форумы. В 1961 году здесь встречались лидер СССР Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди.