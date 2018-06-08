Мэр Новосибирска отказался от участия в выборах губернатора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, состоящий в партии КПРФ, отказался от борьбы за пост губернатора Новосибирской области в пользу врио главы региона Андрея Травникова из "Единой России". В ответ Травников пообещал поддержку Локтю выборах мэра в 2019 году. На брифинге оба чиновника прочитали заявления по бумаге и отказались отвечать на вопросы журналистов.

Локоть свернул уже начавшуюся неофициально избирательную кампанию. Мэр объяснил свои действия "слишком высоким накалом борьбы", когда втягивание всех жителей области в противостояние приведет к ухудшению экономических условий. "Мы снимаем риск затяжного конфликта уровней власти", - передала "Тайга.инфо" слова мэра. В ответ на слова Локтя Травников заявил, что прямые выборы мэра Новосибирска стоит сохранить.

На решение Анатолия Локтя и его партии не бороться за пост губернатора Новосибирской области могло повлиять то, что Госдума в мае реанимировала закон о повышении выплат партиям, чьи кандидаты на выборах президента России набрали больше 3%. Таким образом КПРФ получит не 171 миллион, а 1,3 млрд рублей.

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