Автор "досье на Трампа" подал в суд на Фридмана, Авена и Хана

Бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил – автор так называемого "досье" о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией – подал в суд федерального округа Колумбия в США два иска в суд против российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана.

Сообщения об этом, появившиеся в лондонской газете Times, подтвердила Би-би-си адвокат Стила. Бывший агент обратился в суд в ответ на иски, которые российские бизнесмены подали в апреле, обвинив Стила в клевете в их адрес. Они также обратились в суд в округе Колумбия.

Как пишет Би-би-си, стороны должны встретиться в суде 20 июля.

Адвокаты Стила настаивают на том, что их клиент имел право на свободу высказываний и публикаций в отношении россиян, поскольку к их деятельности есть высокий общественный интерес.

В "досье" Стила, в частности, утверждалось, что все трое бизнесменов находятся в хороших отношениях с Путиным, консультируя его по вопросам международной политики, а тот им помогает в решении бизнес-вопросов. Адвокаты настаивают, что эта информация не является клеветой, а Стил напрямую не указывал на то, что российские бизнесмены вмешивались в американские выборы.

Фридман, Авен и Хан в своих исках утверждают, что публикация "досье" нанесла им ущерб, и полностью отрицают его правдивость – как и президент Трамп.