Жертвами авиаударов в Сирии стали более 30 человек

Не менее 38 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаударов в ночь на пятницу - утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Британии.

Сообщения о гибели мирных жителей, в том числе детей, в результате налетов подтверждают спасатели из организации "Белые каски". Сообщается о десятках раненых.

Бомбежке подверглось село Зардана в провинции Идлиб. Эту территорию контролируют сирийские повстанцы. В Сирийском центре мониторинга прав человека утверждают, что удары, по всей вероятности, наносили российские самолеты. В российском командовании информацию пока не комментируют.