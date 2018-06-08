Журналистку уволили за рассказ о песне про Путина в детском саду

В Нижневартовске уволили журналистку местного телеканала N1 Александру Терикову. Это произошло после того, как она в эфире телеканала "Дождь" рассказала о выступлении воспитанников местного детского сада номер 68, которые исполняли песню "Дядя Вова, мы с тобой".

Как рассказала "Дождю" сама Терикова, 6 июня ей позвонил генеральный директор телеканала и сообщил об увольнении, заявив, по её словам, что с такими политическими амбициями, она может идти на тот канал, которому давала интервью. Вместе с ней уволен и программный продюсер телеканала Константин Щербина. В разговоре с "Дождем" он подтвердил эту информацию.

В своем инстаграме Терикова опубликовала фотографию заявления об увольнении по собственному желанию. "Прошу уволить меня за слишком активную гражданскую позицию и за политические разногласия с редакцией телеканала", — говорится в документе.

Ранее стало известно о выступлении воспитанников вокальной группы "До‑ми‑соль‑ка" в детском саду номер 68 Нижневартовска, в ходе которого дети 4-5 лет исполнили песню "о родине" "Дядя Вова, мы с тобой". Они пели о том, как вернут Аляску и пойдут в последний бой за "дядю Вову". Журналистка Александра Терикова, чья дочь принимала участие в концерте, сняла происходящее на видео и опубликовала в своем инстаграме, а позже рассказала в эфире телеканала "Дождь", подчеркнув, что многие родители одобрили выбор песни.