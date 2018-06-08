В Канаде на фоне разногласий открывается саммит G7

В канадской провинции Квебек сегодня открывается саммит "Большой семерки" – семи наиболее индустриально развитых демократических стран мира.

Лидеры будут обсуждать пять главных тем, которые сочла приоритетом председательствующая в этом году в "семерке" Канада. Среди них – экономический рост, смена технологического уклада, гендерное равенство, борьба с изменениями климата и "построение более мирного и безопасного мира". В рамках последней темы, как ожидается, будут обсуждаться и действия России на Украине и в Сирии. В распространенных накануне саммита официальных материалах говорится, что "незаконная аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины является угрозой для международного порядка".

Ожидается, что большинство участников саммита выступят против решения президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы и Канады. Кроме того, у Трампа и его партнеров из Европы, Канады и Японии есть разногласия по вопросу о борьбе с изменениями климата. В связи с этим даже появились предположения, что США не подпишут итоговый документ саммита. Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от этого. Глава Европейского совета Дональд Туск, который также участвует в саммите, призвал в статье в New York Times западный мир к единству, несмотря на позицию Трампа.

Белый дом уже сообщил, что Трамп покинет саммит до его завершения, однако объяснил это необходимостью подготовки встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Ожидается, что Трамп – несмотря на разногласия – встретится в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо. А вот встречи с премьером Британии Терезой Мэй, как пишет The Telegraph, не будет. Издание утверждает, что американскому президенту не нравится манера общения британского лидера. Советники Трампа, как утверждается, говорят, что она ведет себя в разговорах с ним как "школьный завуч".

Россия до 2014 года также участвовала в саммитах вместе с США, Британией, Германией, Францией, Италией, Японией и Канадой. Организация тогда называлась "Большая восьмерка". Членство России было приостановлено после аннексии Крыма. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на этой неделе, что была бы рада, если Россия вернулась бы в "восьмерку", но пока это невозможно, поскольку членство в организации несовместимо с грубыми нарушениями международного права.