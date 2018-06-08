Участники демонстрации 1968 года получили награду в Чехии

Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Баева – участники демонстрации на Красной площади в августе 1968 года против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию – награждены премией министра иностранных дел Чехии Gratias Agit за распространение доброго имени Чешской Республики за границей.

Мартин Стропницкий передал им в пятницу в Праге почетную грамоту и статуэтку в виде земного шара.

Премия вручается ежегодно с 1997 года, и за почти двадцатилетнюю историю в списке награжденных почти 300 человек и организаций, так как каждый год речь идет о не менее десяти лауреатах.

Gratias Agit вручают писателям, переводчикам, руководителям чешских землячеств за рубежом, дипломатам, филантропам, ученым, предпринимателям. Среди награжденных семеро россиян: театровед, профессор ГИТИСа Лариса Солнцева, переводчики Ирина Порочкина и Игорь Иванов, богемисты Сергей Никольский и Галина Нещименко, председатель Общества братьев Чапеков в Санкт-Петербурге Олег Малевич.

В этом году в Чехии вспоминают о событии, произошедшем 50 лет назад, – вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию, поэтому премией Gratias Agit награждены трое участников так называемой "демонстрации семерых".

Накануне они провели в Праге акцию в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных в России.