Правительство Австрии закрывает семь мечетей и высылает имамов

Правительство Австрии объявило в пятницу о том, что оно закрывает семь мечетей и планирует выслать из страны до нескольких десятков имамов, сообщает газета Kronen Zeitung​. По заявлению австрийских властей, их решение направлено на борьбу с "политическим исламом" и иностранным финансированием религиозных групп.

По словам премьер-министра Себастьяна Курца, прекратит свою деятельность турецкая националистическая мечеть "Серые волки" в Вене, а также будет ликвидирована группа под названием "Арабская религиозная община", которая управляет шестью мечетями. Как следует из заявления министра внутренних дел Герберта Кикля, эти организации нарушают принятый в 2015 году закон, запрещающий религиозным общинам получать финансирование из-за границы. По этой причине около 40 имамов, занятых в этих структурах, могут лишиться разрешений на проживание. В двух случаях виды на жительство уже аннулированы, рассказал глава МВД.

Лидер входящей в правящую коалицию правополулистской Партии свободы, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе назвал это решение "первым важным и необходимым шагом в правильном направлении". Говоря о дальнейших возможных шагах, он сказал: "Мы только начали".

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана назвал действия австрийских властей "отражением исламофобской, расистской и дискриминационной волны в этой стране".

Курц стал канцлером в декабре после победы его консервативной Народной партии, которая в коалиции с Партией свободы удерживает парламентское большинство и контролирует исполнительную власть. Обе политические силы известны своей антииммигрантской направленностью. Они призывают к подавлению радикального ислама, ужесточению контроля за иммиграцией, а также ускоренным депортациям тех, чьи просьбы об убежище были отклонены. Недавно правительство объявило о планах запретить девочкам в начальных школах и детских садах носить платки.