Минобороны России отвергает причастность к авиаудару в Сирии

Министерство обороны России заявляет, что российские самолеты не наносили ударов по селению Зардана в сирийской провинции Идлиб, где, по утверждению правозащитников и активистов, в ночь на пятницу погибли более 40 человек.

О том, что удары нанесли предположительно российские самолеты, ранее сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека.

По данным спасателей из "Белых касок", удар был нанесен по рынку, среди жертв - 6 детей. На данный момент сообщается о 44 погибших и около 60 раненых. В социальных сетях появились фотографии жертв и разрушений.

Минобороны России заявляет, что заявления о налете российских самолетов "не соответствуют действительности". Российские военные утверждают, что в этом районе шли бои между джихадистами и повстанческими группировками. О том, могли ли нанести удар правительственные ВВС Сирии, в Минобороны не сообщают.

Большая часть провинции Идлиб находится под контролем сирийских повстанцев. Россию ранее обвиняли в бомбардировке гражданских объектов в повстанческих районах, в частности больниц в Алеппо.