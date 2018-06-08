Трамп: Россия должна участвовать в саммите "Большой семерки"

Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Россия была представлена на саммите "Большой семерки". Как сообщает Reuters, об этом он заявил перед отлетом в Канаду, где сегодня открывается встреча лидеров семи наиболее индустриально развитых демократических стран мира.

По словам Трампа, "Большая семерка", которая ранее была "Большой восьмеркой" и которая "выгнала Россию", "должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров".

Предложение американского президента уже поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте, - сообщает Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на этой неделе, что была бы рада, если Россия вернулась бы в "восьмерку", но пока это невозможно, поскольку членство в организации несовместимо с грубыми нарушениями международного права.

До 2014 года Россия участвовала в саммитах вместе с США, Британией, Германией, Францией, Италией, Японией и Канадой. Организация тогда называлась "Большая восьмерка". Членство России было приостановлено после аннексии Крыма.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сказал, что участие в саммите "семерки" не является для России "приоритетом".

На встрече в Канаде, как ожидается, лидеры "семерки" будут обсуждать пять главных тем, которые сочла приоритетом председательствующая в этом году в "семерке" Канада. Среди них – экономический рост, смена технологического уклада, гендерное равенство, борьба с изменениями климата и "построение более мирного и безопасного мира". В рамках последней темы, как ожидается, будут обсуждаться и действия России на Украине и в Сирии.

Ожидается, что большинство участников саммита выступят против решения президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы и Канады. Кроме того, у Трампа и его партнеров из Европы, Канады и Японии есть разногласия по вопросу о борьбе с изменениями климата. В связи с этим даже появились предположения, что США не подпишут итоговый документ саммита. Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от этого. Глава Европейского совета Дональд Туск, который также участвует в саммите, призвал в статье в New York Times западный мир к единству, несмотря на позицию Трампа.

Белый дом уже сообщил, что Трамп покинет саммит до его завершения, однако объяснил это необходимостью подготовки встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.