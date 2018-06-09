СМИ: китайские хакеры атаковали подрядчика флота США

Китайские хакеры украли данные у подрядчика американских военно-морских сил. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

По информации газеты, хакеры получили доступ к секретной информации о разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет для американских подводных лодок.

Утверждается, что хакеры осуществили кибератаки в январе и феврале этого года. Их целью, по данным The Washington Post, был подрядчик Центра ведения подводных боевых действий. Название подрядчика не раскрывается. Злоумышленники получили доступ к 614 Гб информации, которая относится к проекту Sea Dragon ("Морской дракон").

Военно-морские силы США при поддержке ФБР ведут расследование утечки информации. Следователи полагают, что за кражу ответственны хакеры, работающие на министерство государственной безопасности Китая.

Посольство Китая в США сообщило агентству Reuters, что не знает о хакерской атаке. В дипмиссии добавили, что китайское правительство "решительно выступает против любых форм кибератак".

