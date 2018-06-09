Четыре фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" останутся под стражей

Кемеровский областной суд продлил до 24 августа арест четырем фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По решению суда под стражей остались сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре, бывший генеральный директор компании-собственника Юлия Богданова, а также технический директор торгового центра Георгий Соболев и генеральный директор компании-арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок.

Всего по делу о пожаре арестованы десять человек. 6 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе очередного визита в Кемерово поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупцию.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. В момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.

