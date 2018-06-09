Павленский останется во французской тюрьме до суда

Во Франции бессрочно продлили срок ареста российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. Об этом сообщила соратница художника Оксана Шалыгина. Она уточнила, что под стражей Павленский будет находиться до основного суда по делу. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Павленского и Шалыгину задержали в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже. Он назвал свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". Шалыгину в начале января выпустили из тюрьмы. Следствие продолжается.

Наиболее известной акцией Павленского в России стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Художники покинули Россию в январе 2017 года, по их утверждениям, из-за угрозы возбуждения против Павленского сфабрикованного уголовного дела. В марте 2017 года художник получил политическое убежище во Франции.