Вице-спикер Рады: Станислав Клых объявил голодовку в колонии

Еще один украинский заключенный объявил голодовку в российской колонии. Это Станислав Клых, осужденный ранее к 20 годам лишения свободы по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов.

О том, что Клых объявил голодовку начиная с четверга 7 июня, написала в фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, о голодовке ей рассказала мать Клыха, которая ранее говорила с его адвокатом.

Каких-либо подробностей Геращенко не привела, в частности неясно, какие требования выдвигает украинский заключенный. Пока нет и официального подтверждения колонии, где находится Клых.

С 14 мая держит голодовку осужденный в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму украинский режиссер Олег Сенцов. Он требует освободить 64-х граждан Украины, осужденных в России, которых он называет политзаключенными. В этом списке есть и Клых.

Как Сенцов, так и Клых заявляют о своей невиновности. Станислав Клых на суде рассказывал о пытках, которые к нему, по его словам, применяли во время следствия.

В разных странах мира проходят акции с требованием освободить украинских политзаключенных или обменять их на россиян, которые были осуждены на Украине. Ситуацию вокруг заключенных в субботу обсудили по телефону президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.