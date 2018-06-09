G7 создает "механизм быстрого реагирования" на действия России

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились о создании "механизма быстрого реагирования" для противодействия "враждебной деятельности" иностранных государств — в первую очередь России, говорится на сайте британского правительства. Инициатором соглашения выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Согласно документу, отныне союзники согласованно и стремительно будут отвечать на целый спектр агрессивных действий, таких как кибернетические и химические атаки. "Этот шаг заставит враждебные государства публично нести ответственность за их вопиющее поведение", сказано в официальном заявлении. Выступая на саммите G7 в канадском Квебеке, премьер-министр напомнила о "безрассудном применении вируса-вымогателя NotPetya" и покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Вину за эти события Лондон и ряд его союзников возлагают на Кремль.

В рамках создаваемого механизма предполагается задействовать обмен разведывательной информацией, поддерживать независимые институты, совершенствовать цифровую инфраструктуру. Все это, как утверждается, поможет дать "координированный ответ на иностранную агрессию". Специально для сдерживания Москвы, пытающейся, по словам Мэй, "подорвать международную систему", британский премьер предложила принять дополнительные меры, в том числе: пресечь потоки "грязных денег" из России, добиться глобального запрета на химоружие, а также полностью изгнать из западных стран и их союзников российских разведчиков, которые ранее уже скомпрометировали себя.

Накануне, 8 июня, лидеры группы семи наиболее развитых демократических стран мира пришли к единому мнению о том, что Россия не может быть возвращена в "Большую семерку" до того момента, пока не будет достигнут "существенный прогресс" в украинском конфликте, который, по мнению западных стран, спонсируется и подогревается Москвой. Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что Россия должна вернуться в "семерку", из которой она была исключена после аннексии Крыма в 2014 году (тогда организация называлась "Большой восьмеркой"). В субботу Трамп подтвердил, что считает возможное участие России в работе "семерки" "позитивным моментом", а формат "восьмерки" - более "осмысленным". Он также обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что она позволила России аннексировать Крым.

Трамп также - несмотря на разногласия с партнерами, в частности, по вопросу о свободе торговли - назвал саммит "семерки" в Канаде успешным.