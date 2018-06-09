Николай Усков уволен с поста главреда российского Forbes

Николай Усков уволен с поста главного редактора российского Forbes. Такое решение принял собственник издания – медиагруппа ACMG, сообщает РБК.

Представители ACMG пояснили РБК, что причиной увольнения стали неудовлетворённость качеством работы Ускова, нарушения трудовой дисциплины и пункта договора, запрещающего участвовать в "сторонних мероприятиях других брендов". О каких именно мероприятиях идет речь в медиагруппе не уточнили.

Исполняющим обязанности главного редактора Forbes назначен Николай Мазурин. Ранее он занимал пост шеф-редактора издания.

Сам Усков заявил, что его увольнение стало следствием конфликта с владельцем издания Александром Федотовым. Усков назвал свое увольнение незаконным и заявил, что в ближайшее время обжалует решение медиагруппы в суде. Он также отметил что уже отказался от предложенной компенсации в размере почти 100 тысяч долларов.

Усков также обвинил Федотова во вмешательстве в редакционную политику издания, напомнив случай, когда собственник настоял на том, чтобы журнал не публиковал данных о зарплате президента ВТБ Андрея Костина.

Николай Усков занимал пост главного редактора российского Forbes с начала 2016 года. До этого он, в частности, возглавлял российскую версию журнала GQ и "Сноб".